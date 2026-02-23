Американские военные помогли в поимке мексиканского наркобарона
Операции по захвату главы мексиканского наркокартеля Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо содействовали американские специалисты. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Новая возглавляемая американскими военными рабочая группа со специализацией на сборе разведданных о наркокартелях сыграла роль в рейде мексиканских военных в воскресенье, в результате которого скончался наркобарон Эль Менчо», — сообщило агентство.
В Мексике 22 февраля провели операцию по захвату лидера крупнейшего картеля «Новое поколение Халиско». Во время ареста Эль Менчо получил ранения, в результате которых скончался во время перевозки в Мехико. Убивать наркобарона не планировали, однако на спецназ напали, и тот вынужденно ответил огнем на поражение. Эль Менчо считали одним из самых опасных людей в мире.
По стране прокатился шквал поджогов автомобилей, нападений на силовиков и блокад на дорогах. Власти призвали население не покидать дома.