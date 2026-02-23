Американские военные помогли в поимке мексиканского наркобарона

Операции по захвату главы мексиканского наркокартеля Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо содействовали американские специалисты. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Новая возглавляемая американскими военными рабочая группа со специализацией на сборе разведданных о наркокартелях сыграла роль в рейде мексиканских военных в воскресенье, в результате которого скончался наркобарон Эль Менчо», — сообщило агентство.

В Мексике 22 февраля провели операцию по захвату лидера крупнейшего картеля «Новое поколение Халиско». Во время ареста Эль Менчо получил ранения, в результате которых скончался во время перевозки в Мехико. Убивать наркобарона не планировали, однако на спецназ напали, и тот вынужденно ответил огнем на поражение. Эль Менчо считали одним из самых опасных людей в мире.

По стране прокатился шквал поджогов автомобилей, нападений на силовиков и блокад на дорогах. Власти призвали население не покидать дома.