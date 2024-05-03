Американские военные нервно отреагировали на появление россиян на базе в Нигере | 360°

Мир 03 мая 2024, 20:14 Американские военные нервно отреагировали на появление россиян на базе в Нигере РИА «Новости»: США ввели повышенную готовность из-за военных из РФ в Нигере РИА «Новости»

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Руководство контингента американских войск в Нигере объявило о введения режима повышенной боевой готовности из-за прибытия на военную базу в этой стране российских специалистов. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах африканской страны.

Речь идет о том, что российские военные расквартировались на одной базе с представителями американской стороны.

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«Американцы объявили повышенную боевую готовность, постоянно ходят в касках, бронежилетах и крайне нервно себя ведут», — заявил собеседник агентства.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты следят за ситуацией на своей военной базе в Нигере, куда прибыли российские военные.

По его словам, российские военнослужащие находятся в отдельном комплексе и не имеют доступа к силам США и доступа к их оборудованию.