Американские ученые забили тревогу из-за возможного массового обрушения мостов

NYT: США столкнутся с массовым обрушением мостов из-за глобального потепления

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Потепление климата ускоряет износ таких конструкций как мосты, что грозит США в будущем массовыми обрушениями. Об том сообщила газета New York Times.

На разрушение мостов влияют экстремальная жара и частые наводнения, подчеркнули в издании. Уже сейчас износ мостов начал влиять на цены американских товаров, которые перевозятся по стране.

Профессор университета Колорадо в Боулдере Пол Чиновски отметил, что архитекторы мостов не учитывали возможность наступления в США аномальной жары. Специалист объяснил, что из-за резких смен температуры конструкции часто расширяются и сокращаются, тем самым изнашиваясь.

«Предполагается, что в ближайшие десятилетия закрытия мостов станут гораздо чаще по всей стране», — заключили в газете.

Ранее директор Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов рассказал, что человечество сможет адаптироваться к потеплению климата. По его словам, из-за таяния ледников будут возникать сели и наводнения.

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