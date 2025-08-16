Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф неправильно понял позицию России по прекращению огня на Украине, и это послужило основой для «спешно организованного» саммита РФ и США на Аляске. Такое предположение выдвинул американски телеканал NBC .

По данным телеканала, «неопытность» Уиткоффа в дипломатии высокого уровня привела к выводу, что президент России Владимир Путин на переговорах в начале августа предложил «мирный вывод войск» из Херсонской и Запорожской областей, когда на самом деле это Россия требовала вывести оттуда украинские части.

«Неверное понимание спецпосланником Стивеном Уиткоффом позиции России по Украине могло послужить толчком к проведению в пятницу спешно организованного саммита», — сообщил телеканал.

В Белом доме подобное утверждение назвали ложными и заявили, что Уиткофф совместно с американским президентом Дональдом Трампом работают над достижением соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине с четким пониманием ситуации.

В Китае подвели итоги российско-американского саммита. Встречу на Аляске назвали исторической и отметили, что она стала «существенной возможностью выйти из дипломатического тупика». При этом журналисты отметили, что не стоит ждать, что один день на Аляске растопит многолетний лед в Европе.