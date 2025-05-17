Американские сенаторы призвали усилить санкции против России после переговоров в Стамбуле

Ряд американских сенаторов после российско-украинских переговоров в Стамбуле возобновили призывы ввести против России новые санкции. Об этом сообщило агентство Reuters .

Законодатели в США потребовали усилить санкции, так как переговоры в Турции 16 мая «не принесли существенного прогресса». Законопроект о новых экономических ограничениях одобрили 73 из 100 сенаторов. В палате представителей документ одобрили меньшей мере 28 из 435 человек.

Проект разработали сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. Документ подразумевает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, которые закупают о России нефть, газ и другие продукты. Сенатор Грэм назвал рестрикции «сокрушительными» для экономики России.

В интервью Fox News американский лидер Дональд Трамп не исключил, что антироссийские санкции ужесточат.