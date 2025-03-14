Американские рыбаки выловили тело похороненной в море женщины
В США в сети рыболовецкого судна попало тело женщины, погребенной в море
Рыбаки, которые вели промысел у берегов американского штата Массачусетс, вытащили из рыболовной сети труп человека. Об этом сообщил телеканал NBC News.
«Тело женщины было обнаружено в сетях рыболовецкого судна у побережья. Власти считают, что она была похоронена в море», — уточнили журналисты.
Экипаж рыболовецкого судна выловил останки примерно в 40 милях от побережья. Когда мужчины вернулись на Бостонский рыбный причал, они передали тело сотрудникам Береговой охраны США и местной полиции.
По результатам судебно-медицинской экспертизы стало известно, что погибшей женщине было около 60 лет. У нее нашли многочисленные злокачественные опухоли. Местная прокуратура объявило, что тело забальзамировано и выглядело так, будто его намеренно похоронили в море.
Ранее тело жительницы Великобритании частично съели две ее таксы. Полиция установила, что 45-летняя женщина покончила с собой. В ее доме правоохранители обнаружили рядом с ее останками погибшего пса. Второй питомец был в тяжелом состоянии.