Американские рыбаки выловили тело похороненной в море женщины

Рыбаки, которые вели промысел у берегов американского штата Массачусетс, вытащили из рыболовной сети труп человека. Об этом сообщил телеканал NBC News .

«Тело женщины было обнаружено в сетях рыболовецкого судна у побережья. Власти считают, что она была похоронена в море», — уточнили журналисты.

Экипаж рыболовецкого судна выловил останки примерно в 40 милях от побережья. Когда мужчины вернулись на Бостонский рыбный причал, они передали тело сотрудникам Береговой охраны США и местной полиции.

По результатам судебно-медицинской экспертизы стало известно, что погибшей женщине было около 60 лет. У нее нашли многочисленные злокачественные опухоли. Местная прокуратура объявило, что тело забальзамировано и выглядело так, будто его намеренно похоронили в море.

Ранее тело жительницы Великобритании частично съели две ее таксы. Полиция установила, что 45-летняя женщина покончила с собой. В ее доме правоохранители обнаружили рядом с ее останками погибшего пса. Второй питомец был в тяжелом состоянии.