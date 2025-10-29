Экономист Юшков счел переоцененными санкции США против «Лукойла» и «Роснефти»
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков назвал переоцененными американские санкции против российских нефтяных гигантов «Лукойл» и «Роснефть». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Специалист расценил ограничения как попытку устрашения, которая не окажет значительного влияния ни на саму страну, ни на внешнюю политику.
Юшков напомнил, что подобная санкционная практика применялась и раньше, но не помешала другим российским компаниям сохранить объемы добычи. Опыт сотрудничества России с ключевыми покупателями нефти, такими как Индия и Китай, подтверждает, что влияние санкций ограничено.