Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков назвал переоцененными американские санкции против российских нефтяных гигантов «Лукойл» и «Роснефть». Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Специалист расценил ограничения как попытку устрашения, которая не окажет значительного влияния ни на саму страну, ни на внешнюю политику.

Юшков напомнил, что подобная санкционная практика применялась и раньше, но не помешала другим российским компаниям сохранить объемы добычи. Опыт сотрудничества России с ключевыми покупателями нефти, такими как Индия и Китай, подтверждает, что влияние санкций ограничено.