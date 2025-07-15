Американские инвесторы решили перезапустить зерновой терминал в Одессе

Американские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners получили контроль над зерновым терминалом «Олимпекс» в Одессе и планируют восстановить его. Об этом сообщило издание Financial Times .

«Американские инвесторы возобновляют работу важного украинского терминала по экспорту зерна», — заявили журналисты.

Авторы материала рассказали, что предыдущие владельцы «Олимпекса» пытались оспорить сделку по переходу объекта инвесторам из США. Они утверждали, что залоговое зерно якобы было уничтожено во время боевых действий.

В урегулирование спора вмешался президент Украины Владимир Зеленский. Позднее Верховый суд признал действия прежних собственников попыткой мошенничества. Предприятие мощностью около пяти миллионов в год перешло в руки американских инвесторов.

Ранее корпорация BlackRock из США остановила процесс поиска инвесторов, готовых профинансировать восстановление Украины.