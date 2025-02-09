Американские дипломаты стали тихо вести себя на заседаниях ООН

Представители делегации США в Женеве внезапно перестали вступать в полемику и проявлять активность на заседаниях ООН. Об этом ТАСС заявил постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Он назвал снижение активности нетипичным для американцев поведением. По его мнению, в делегации США наблюдается «полная неопределенность и непонимание» того, как им действовать после принятых президентом Дональдом Трампом решений.

«Во многих органах они активности вообще не проявляют, просто сидят и слушают, что является нехарактерным для американской делегации», — подчеркнул Гатилов.

В качестве примера он привел конференцию по разоружению. Во время мероприятия американских дипломатов было «не слышно и не видно», хотя обычно на таких заседаниях они энергично дискутировали. Российский постпред признался, что впервые столкнулся такой ситуацией.

«Видимо, американские дипломаты еще не получили соответствующих инструкций из Госдепа, из Белого дома, как им себя вести», — предположил он.

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