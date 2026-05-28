Американские дипломаты примут участие в Международном форуме по безопасности

Сотрудники посольства США в Москве станут участниками международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности на Международном форуме по безопасности в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС .

В зале, где состоится одно из основных мероприятий форума, приготовили места для представителей американского посольства. Во встрече будут участвовать дипломаты из США Эрик Джордан и Питер Томас Слоан. Они уже прибыли на площадку.

Международный форум по безопасности проходит в Одинцове в «Лайв Арене» и Центральном парке «Патриот». Мероприятие продлится до 29 мая, в нем принимают участие свыше 140 делегаций более чем из 120 стран. Форум проходит под эгидой Совета безопасности России.

На полях мероприятия стороны подпишут 10 соглашений и меморандумов, также состоятся различные конференции, стратегические сессии и выставки.