Американские чиновники не давали Трампу общаться с Путиным

Economist: во время первого срока Трампа ему мешали общаться с Путиным

Во время первого президентского срока Дональда Трампа должностные лица не позволяли ему общаться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил журнал Economist .

«Половина нашей работы в ходе первого срока заключалась в том, чтобы не дать ему говорить с Путиным», — заявил неназванный американский чиновник.

Трамп возглавлял Соединенные Штаты в 2017–2021 годах — тогда был его первый президентский срок. Он снова стал американским лидером 20 января 2025 года и возобновил прямые контакты с российской стороной.

Одна из главных тем диалога России и США — решение украинского вопроса. Недавно Трамп заявил, что Путин не будет «захватывать» всю Украину как минимум из уважения к нему. Хотя в переговорах о мирном урегулировании президент России, по мнению Трампа, все же может «слегка морочить ему голову».