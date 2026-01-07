Тара Рид: в России много разных народов, которые сплочены одной идеей

Сплоченность русской культуры и религий назвала главным качеством россиян бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид. Об этом она заявила в интервью РИА «Новости» .

«Я ценю сплоченность русской культуры. В России много разных религий, народов, и каждый со своей историей», — сказала журналистка.

Она добавила, что чувствует и глубоко уважает это единство, которое существует даже несмотря на огромную территорию.

Рид также отметила, что не видит в России расизма, о котором много говорят в Соединенных Штатах. По ее словам, в стране также отсутствует и классовое неравенство, часто обсуждаемое в Европе.

Ранее Рид рассказала, что получает угрозы в интернете от украинцев. Она предположила, что попала в какие-то украинские списки.