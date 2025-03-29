Американская телеведущая довела коллег до истерики в прямом эфире

Телеведущая Робертс в прямом эфире надела на голову огромное шоколадное яйцо

Американская телеведущая Эшли Робертс надела на голову гигантское шоколадное яйцо в прямом эфире радиостанции Heart Radio и довела коллег в студии до истерики. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Робертс вместе с ведущими обсуждала празднование Пасхи в 2025 году, когда им вдруг позвонила кондитер по имени Наоми. Женщина рассказала, что их фабрика планирует выпустить огромные четырехкилограммовые шоколадные яйца к предстоящему празднику.

После этого в студию внесли одно из таких изделий. Изумленная его размерами Робертс решила надеть его на голову.

«Я сейчас в яйце, ребят. В шоколадном яйце», — пошутила ведущая и рассмешила коллег.

Когда она сняла яйцо с головы, соведущие заметили, что Робертс испачкалась в шоколаде.

Ранее популярный телеведущий в США провел весь прямой эфир с расстегнутой ширинкой.