Американская школьница убила пять родственников за претензии к оценкам

Охоту на своих родственников устроила вооруженная 15-летняя школьница в городе Сент-Луис штата Иллинойс. К «сафари» она привлекла 16-летнего бойфренда, который помог девочке расправиться с матерью, бабушкой, тетей и двумя сводными братьями в разных концах города. Об этом со ссылкой на материалы судебного заключения сообщила газета The New York Post .

Отец подростка в беседе с журналистами рассказал, что дочь украла пистолет у матери и решилась на убийство пяти родственников после мелкой ссоры из-за плохой учебы. Девочка приносила плохие оценки, часто убегала из дома и постоянно забирала банковскую карту матери.

Собеседник журналистов подчеркнул, что мать заметила пропажу оружия в начале прошлой недели. Заявление дочери о подготовке расправы над всей семьей женщина всерьез не восприняла.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что тела погибших нашли в трех разных районах города. Подозреваемых в расправе молодых людей поймали в парке.

Бойфренду школьницы предъявили обвинение в пяти убийствах, расчленении трупа и угоне автомобиля. Его отправили в тюрьму округа Сент-Клер. Дело девочки находится в суде по делам несовершеннолетних.

В конце июня 15-летний турецкий школьник ранил 11 человек во время свадьбы при попытке сделать традиционный выстрел из ружья. Пострадавших участников торжества срочно доставили в больницу, где врачи заявили, что угрозы их жизни нет.