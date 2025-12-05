Американская разведка выступит с докладом перед Трампом

Американский президент Дональд Трамп в пятницу будет слушать доклад разведки США и посетит жеребьевку чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сказано в распространенном Белым домом расписании главы государства.

В 10 утра по местному времени (18:00 по московскому) президенту зачитают доклад разведчиков. Встреча пройдет в Овальном кабинете.

В 11:40 (19:40 по московскому времени) Трамп намерен поучаствовать в жеребьевке. Ее проведут в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в столице.

Также в графике сказано, что в 15:00 (23:00 по московскому) глава государства начнет подписывать исполнительные указы, а к вечеру вместе с первой леди Меланьей Трамп отправится на концерт итальянского оперного тенора Андреа Бочелли.

Ранее президент России Владимир Путин назвал искренними попытки Трампа урегулировать украинский конфликт. По его словам, это сложная работа и сложная миссия.