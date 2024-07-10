Американская разведка обвинила Россию в очернении кандидатов и вмешательстве в выборы

Национальная разведка США обвинила Россию в попытке оказать влияние на американских избирателей и очернении конкретных политиков с целью вмешательства в выборы президента. Об этом написало агентство Reuters .

«США начинают замечать, что Россия пытается влиять на определенные демографические группы американских избирателей, продвигает различные нарративы, очерняет конкретных политиков», — заявил представитель офиса директора национальной разведки.

Агентство сообщило, что попыток помешать выборам в США не наблюдают. Там также отметили, что Китай не собирается влиять на исход президентских выборов.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что не выйдет из гонки «до самого конца», то есть до победы над Дональдом Трампом.