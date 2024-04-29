Американская полиция задержала на митинге кандидата в президенты США | 360°

29 апреля 2024, 08:40
Американская полиция задержала на митинге кандидата в президенты США
Fox News: в США на пропалестинской акции задержали кандидата в президенты Стайн
Правоохранители задержали кандидата в президенты США Джилл Стайн, которая участвовала в протестной акции в Университете Вашингтона в Сент-Луисе. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Джилл Стайн была кандидатом в президенты в 2024 году и баллотировалась от партии «зеленых».
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В издании отметили, что политика задержали на пропалестинском митинге. Задержанию также подверглись руководитель избирательного штаба Стайн Джейсон Колл и заместитель руководителя Келли Меррилл-Кайер.
Демонстранты разбили палаточный лагерь и требовали, чтобы Университет Вашингтона в Сент-Луисе прекратил участвовать в акционерном капитале компании Boeing, производящей снаряды для Израиля. Всего полиция задержала порядка 100 человек.
Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини прокомментировал ситуацию в секторе Газа. По его словам, за полгода в палестинском анклаве погибло порядка 13 тысяч детей.
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