Американская полиция задержала на митинге кандидата в президенты США | 360°

Мир 29 апреля 2024, 08:40 Американская полиция задержала на митинге кандидата в президенты США Fox News: в США на пропалестинской акции задержали кандидата в президенты Стайн Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Правоохранители задержали кандидата в президенты США Джилл Стайн, которая участвовала в протестной акции в Университете Вашингтона в Сент-Луисе. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Джилл Стайн была кандидатом в президенты в 2024 году и баллотировалась от партии «зеленых».

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В издании отметили, что политика задержали на пропалестинском митинге. Задержанию также подверглись руководитель избирательного штаба Стайн Джейсон Колл и заместитель руководителя Келли Меррилл-Кайер.

Демонстранты разбили палаточный лагерь и требовали, чтобы Университет Вашингтона в Сент-Луисе прекратил участвовать в акционерном капитале компании Boeing, производящей снаряды для Израиля. Всего полиция задержала порядка 100 человек.

Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини прокомментировал ситуацию в секторе Газа. По его словам, за полгода в палестинском анклаве погибло порядка 13 тысяч детей.