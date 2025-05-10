Американская компания решила купить долю в «Турецком потоке»

WSJ: Elliott может стать владельцем доли в проекте «Турецкий поток» в Болгарии

Компания Elliott Investment Management начала переговоры о покупке доли в портфеле инфраструктурных активов, включающем участок маршрута «Турецкий поток» на территории Болгарии. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

«Американский хедж-фонд, возглавляемый миллиардером и основателем Полом Сингером, рассматривает возможность приобретения доли в болгарском расширении трубопровода „Турецкий поток“», — говорится в статье.

Авторы материала утверждают, что в планах компании также получение доступа к сети data-центров, кабелям передачи данных и другим активам. Она недавно подписала соглашение о неразглашении с болгарским газовым оператором Bulgartransgaz.

Они также предположили, что инвестиции фонда из США в трубопровод, который транспортирует российский газ, помогут укрепить топливные поставки Москвы.

Ранее стало известно о планах Болгарии и Турции увеличить пропускную способность для транзита природного газа. Это могло бы способствовать увеличению поставок газа из России, сообщало Ura.ru.

Накануне еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюз тратит в месяц на покупку российских энергоресурсов около двух миллиардов евро.