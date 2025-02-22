Американо-российские переговоры в Эр-Рияде поставили Украину в крайне неудобное положение

Из-за двусторонних переговоров России и США Украина очутилась в крайне неудобном положении. Об этом газете ABC News заявил полковник Морской пехоты США в отставке и аналитик Стив Генярд.

По его мнению, украинское руководство может заключить с Белым домом соглашение по полезным ископаемым, чтобы наладить отношения с американской стороной.

«Плохим исходом [для Украины] будет договор, в котором Киев даст Вашингтону доступ к полезным ископаемым, надеясь, что экономическая вовлеченность США станет сдерживающим фактором для России», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, США не допустят, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса. Также Генярд предположил, что американское руководство попытается переложить ответственность за безопасность на европейской территории на Евросоюз.

Ранее газета The Wall Street Journal не исключила, что США подпишут с Украиной договор о полезных ископаемых уже 22 февраля. В обмен на доступ у ресурсам Белый дом может предоставить украинским властям военную помощь.