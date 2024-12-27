«Американо-британская агрессия». Хуситы заявили о взрывах в столице Йемена

Хуситы назвали причиной атаки «американо-британскую агрессию». На данный момент Израиль, Соединенные Штаты и Великобритания не комментировали происшествие.

Ранее в четверг, 26 декабря, израильские военные самолеты нанесли удар по силам хуситов в Йемене. Атака была заявлена как ответ на неоднократные запуски группировкой баллистических ракет и беспилотников по гражданским целям в Израиле.

В налете приняли участие десятки истребителей ВВС Израиля при поддержке топливозаправщиков и воздушной разведки. После ударов премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац пообещали продолжить бомбардировки группировки и «выследить» ее лидеров.

«Мы полны решимости отсечь эту террористическую руку иранской оси зла. Мы будем упорствовать в этом, пока не завершим работу», — процитировало Нетаньяху издание The Times of Israel.

В начале декабря хуситы ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой. Пресс-служба израильской армии позднее заявила, что снаряд перехватили еще до того, как он пересек границу Израиля.