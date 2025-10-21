Американку, забеременевшую в тюрьме через вентиляцию, признали виновной в убийстве

Суд признал виновной жительницу Флориды Дэйзи Линк, убившую сожителя и получившую известность после того, как она забеременела в камере от другого мужчины. Об этом сообщил телеканал CBS .

Линк забеременела осенью 2023 года и в июне 2024-го родила дочь. Отец девочки, Хоан де Пас, назвал произошедшее чудом. Он передавал биоматериал по вентиляции через клочки бумаги, свернутые на манер сигареты, а Линк вводила сперму в себя.

Сестра подсудимой назвала приговор душераздирающим. По ее словам, Дэйзи была жертвой домашнего насилия, сожитель издевался над ней и избивал. Сторона защиты пыталась упирать на аффект.

Теперь адвокаты Линк планируют подать апелляцию, упирая на то, что у нее остались еще несколько детей, помимо рожденной за решеткой дочери.

