Американке вернули кольцо, потерянное 28 лет назад

Жительнице США вернули кольцо выпускника, которое она потеряла 28 лет назад. Украшение нашли искатели сокровищ на дне озера в Нью-Йорке и вернули его владелице, сообщило издание UPI .

Двое поисковиков с металлоискателями искали «сокровища» в районе озера Грейт-Сакадага. Они случайно обнаружили металлическое кольцо выпускника школы Red Creek High School с датой выпуска 1988 года. Кольцо лежало под камнем, на него сработал датчик металлоискателя.

Мужчины пытались найти владельца по соцсетям, но безуспешно. После обращения в школу владельца быстро установили — ею оказалась бывшая ученица Ким Расбек.

Женщина потеряла кольцо 28 лет назад во время отдыха на озере. Она предложила искателям деньги за возврат кольца, но мужчины отказались от вознаграждения. Искатели признались, что часто находят потерянные украшения и стараются вернуть их владельцам.

В Германии дети вместо клада нашли британскую гранату времен Второй мировой. Дети с металлоискателем наткнулись на смертоносное наследие войны в немецкой коммуне Детлинген.