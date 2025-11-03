Американке по ошибке прислали отрезанные руки

Женщина в США вместо посылки получила человеческие руки и пальцы

Жительница штата Кентукки ждала посылку с лекарствами, но вместо них обнаружила в коробке отрубленные руки и пальцы. Конечности предназначались для трансплантации, сообщила газета The New York Times .

«Открыв посылку, она увидела на льду две человеческие руки и четыре пальца», — отметили в публикации.

Американка сразу же сообщила о необычной находке в экстренные службы, которые изъяли посылку. Ожидаемые медицинские препараты она получила на следующий день.

Позже стало известно, что коробка с конечностями, принадлежавшими четырем умершим донорам, изначально должна была попасть к хирургам одного из медицинских учреждений города Нэшвилл.

Ранее маркетплейс прислал жителю Подмосковья вместо игровой приставки PlayStation двухлитровую бутылку воды. Мужчина обратился в поддержку, и ему вернули деньги.