Маркетплейс прислал жителю Подмосковья бутылку воды вместо PS5

Житель Подмосковья воспользовался акцией на маркетплейсе, заказав игровую приставку PlayStation по сниженной цене, но вместо долгожданной посылки получил двухлитровую бутылку воды. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«В коробке сразу лежал акт: сотрудники маркетплейса уже знали, что коробка пустая, но все равно отправили ее покупателю, чтобы он сам отказался от товара», — уточнил канал.

Акция прошла 11 сентября. В полночь можно было заказать PS5 за 43 999 рублей, хотя обычно она стоит почти 65 тысяч рублей. Мужчина заказал приставку, которую должны были доставить 12 сентября, но потом сроки сдвинули еще на два дня. Когда он пришел в пункт выдачи, то решил сразу проверить товар. Так он и обнаружил бутылку воды.

Вероятно, посылку отправили, чтобы мужчина лично отказался от товара и продавцу не пришлось бы отправлять приставку по акционной цене. Так и получилось. Мужчина обратился в поддержку маркетплейса, где ему только вернули деньги.

В пресс-службе компании уже извинились за произошедшее.

Ранее в Башкирии мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за создание интернет-магазина по продаже наркотиков.