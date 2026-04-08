Американка заметила в земле нос и выкопала два каменных лица

People: в США женщина нашла на газоне два каменных барельефа в виде лиц

Жительница США Саманта Тернер заметила у подъездной дорожки к своему дому странный камень, похожий на нос, а затем выкопала из земли два каменных лица. Об этом сообщило издание People .

Женщина рассказала, что раньше она много раз проходила мимо находки по пути к машине, но не придавала ей значения. В какой-то момент камень показался ей слишком похожим на часть лица, и она решила посмотреть, что скрывается под землей.

Во время раскопок Тернер обнаружила рядом еще один такой же предмет. Оба камня оказались круглыми барельефами с человеческими лицами. Их снимки американка опубликовала в соцсетях.

После публикации часть пользователей начала шутить о проклятии и злых духах. Некоторые предположили, что прежние хозяева дома специально закопали эти предметы. Сама Тернер решила, что речь идет об обычных украшениях для газона, которые остались от прошлых владельцев участка.

Разбираться в происхождении находки семья не планирует. По словам женщины, они давно готовятся к переезду и скоро покинут этот дом.

Ранее фермер из китайской провинции Гуандун выкопал на своем участке огромную человеческую руку. При ближайшем рассмотрении это оказался корнеплод — ямс, который ни на шутку напугал мужчину.