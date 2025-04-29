Американка устроила истерику в самолете из-за лозунга Трампа на кепке пассажира

Жительница США устроила истерику на борту самолета из-за мужчины в кепке с лозунгом американского лидера Дональда Трампа MAGA (Make America Great Again — «сделаем Америку снова великой»). Ролик завирсуился в Сети.

На опубликованных кадрах видно, как женщина кричит взахлеб, что якобы не может сидеть с пассажиром в кепке. Она потребовала разговор с капитаном. Бортпроводница попыталась успокоить взбесившуюся женщину, но та стала кричать еще громче.

Мужчина притронулся к плечу дебоширки и извинился, а та завопила на весь салон и отпрянула от пассажира. Она заявила, что ей нужен врач, а потом резку застучала по креслу сидевшего спереди пассажира.

В результате мужчину пересадили в первый класс. Пассажирка заявила, что стюардесса поступает неправильно. Предположительно, дебоширка — сторонница демократов.

Ярый сторонник Трампа — американский бизнесмен Илон Маск. На предвыборном митинге в Пенсильвании предприниматель вышел на сцену в кепке MAGA и футболке «Оккупируй Марс».