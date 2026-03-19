Американка поужинала рыбой у друзей и оказалась при смерти

В США после ужина ферментированной рыбой-меч у друзей 24-летняя жительница Феникса оказалась в реанимации. Об этом сообщило издание The Independent .

В феврале девушка отправилась в гости на званый ужин, где среди закусок подали деликатес по старинному рецепту. Через несколько часов Тринити и другие гости почувствовали себя плохо: им стало трудно глотать и говорить.

В итоге девушка, а также 48-летний мужчина и 53-летняя женщина попали в реанимацию с симптомами ботулизма. Все трое находятся на грани жизни и смерти и подключены к аппаратам ИВЛ.

Врачи экстренно запросили антитоксин из другого штата, чтобы остановить распространение ботулотоксина. Процесс выздоровления может занять несколько месяцев.

Ботулизм — тяжелое заболевание, поражающее нервную систему. Оно развивается при попадании в организм пищи или воды, содержащих ботулотоксин.

Инкубационный период составляет в среднем 18-24 часа, но может длиться до пяти дней. Болезнь часто начинается с тошноты, рвоты и поноса, затем появляются расстройство зрения, сухость во рту и мышечная слабость.

Ранее в Подмосковье госпитализировали восемь человек с подозрением на ботулизм. Предположительно, они отравились кониной.