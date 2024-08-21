Американка по дороге к психологу сбила на машине своего возлюбленного

NBC15 News: жительницу Миннесоты арестовали за попытку сбить бойфренда

Christoph Soeder/dpa
Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Жительница США попыталась переехать на автомобиле своего партнера, с которым она планировала посетить парную терапию у психолога. Об этом сообщило издание NBC15 News.

Американская пара из Миннесоты поссорилась утром и отправилась на автомобиле к психологу. В машине молодые люди продолжили ругаться и решили разорвать отношения. Девушка высадила своего бывшего возлюбленного из авто и попыталась переехать его.

От удара о бампер мужчину подбросило, он разбил лобовое стекло и повредил локоть. Девушка вызвала скорую помощь и полицию. На допросе она заявила правоохранителям, что не заметила своего бойфренда, когда нажала на газ. Спустя некоторое время американка призналась, что намеренно сбила мужчину.

Ранее в центре Москвы водитель автомобиля Kaiyi выехал на тротуар и сбил девушку. Мужчина не справился с управлением и протаранил стену кофейни. Медицинская помощь понадобилась как девушке, так и водителю.

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