Американка оконфузилась на работе из-за пакета с поношенными трусами

Участие в благотворительной акции, организованной коллегами на работе, обернулось конфузом для молодой сотрудницы. Пользовательница Reddit с ником EWredditer рассказала, что из-за спешки и невнимательности принесла свои ношеные трусы.

По ее словам, это была ее первая работа после окончания колледжа. Ее коллеги приносили в офис свои ношеные вещи в хорошем состоянии, оставляя их на отдельном столе. Если кому-то что-то понравилось, то можно было забрать.

Она пояснила, что у нее было много вещей, которые уже не подходили. Одни устарели, другие просто нелепо смотрелись бы в офисе. Но они могли понравиться детям ее коллег. Девушка дома разобрала шкаф, сложив вещи в большой пакет. В еще один убрала те, которые планировала выкинуть.

В офисе она оставила вещи, потом четыре дня работала удаленно, а когда вернулась, то услышала, как коллеги обсуждали чье-то грязное белье на столе для благотворительной акции.

«Они начинают описывать его: старый перекошенный бюстгальтер из Walmart, рассчитанный на грудь девочки-подростка, выцветшие от частой стирки трусы с дырками, стринги, которые я купила в школе, потому что поклялась сделать себя популярной девчонкой, но так ни разу и не надела, потому что оказалась слабачкой», — рассказала пользовательница.

По ее словам, она запаниковала, выбежала в коридор и разрыдалась. Ей помогла успокоиться коллега.

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