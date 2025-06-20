Американка насмерть сбила избранника из-за чужого тампона в мусорке

Жительница Лас-Вегаса сбила избранника после ссоры и села в тюрьму на 12 лет

В США жительница Лас-Вегаса на машине сбила избранника и села в тюрьму. Об этом сообщило издание Las Vegas Review-Journal .

Суд приговорил 31-летнюю женщину к 12 годам лишения свободы. Она расправилась с 51-летним бойфрендом после ссоры: американка обнаружила в мусорном ведре чужой тампон и заподозрила мужчину в измене.

По версии осужденной, он, пытаясь оправдаться, вышел на улицу с цепью, разбил окна автомобиля, после чего американка в панике завела машину и случайно сбила его. Удар отбросил возлюбленного к кирпичной стене, на следующий день он скончался от полученных травм. Суд установил, что оба находились под наркотиками.

Адвокат ссылался на наркотическую зависимость обвиняемой с детства и наличие пятилетнего ребенка, однако суд назначил ей минимальный срок заключения. Сама осужденная заявила, что по-прежнему любит погибшего.

Ранее учительнице в США предъявили 52 обвинения за сексуальную связь со школьником. Преподавательница приставала к 15-летнему юноше с января 2023 года до августа-сентября 2024 года.