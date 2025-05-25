Американка лишилась части лица из-за рака, который перепутали с синуситом

Жительница Невады Николь Ковальски-Кляйнзассер умерла из-за рака слюнной железы. Врачи перепутали заболевание с сезонным синуситом и удалили ей часть лица, сообщило Daily Mail.

Первые симптомы в виде ноющей боли в верней челюсти появились у Николь в 25 лет. В ходе визита к стоматологу он предположил, что дело в синусите или перенапряжении мышц. Прием медикаментов не улучшил состояние девушки.

Рак диагностировали при повторном визите к стоматологу после рентгена. Чтобы добраться до опухоли, хирурги удалили у Ковальски-Кляйнзассер несколько зубов и часть неба.

В период лечения от рака девушка получила степень доктора психологии и вышла замуж. Но в апреле 2022 года у нее произошел рецидив. В ходе лечения ей удалили часть лица, используя в качестве кожных трансплантантов взятые с ноги ткани. Николь умерла 23 января 2025 года.

В Великобритании мужчина умер от рака из-за того, что врачи перепутали опухоль мозга с компьютерной ошибкой.