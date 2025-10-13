Американист Дудаков назвал заявление Трампа о возможной передаче Украине Tomahawk психологической стратегией

Заявление президента США Дональда Трампа о возможной передаче Украине ракет Tomahawk демонстрирует применение так называемого принципа «безумца» — психологической стратегии, подразумевающей умышленное формирование образа непредсказуемого лидера. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Реализация этой угрозы сопряжена с многочисленными техническими и политическими сложностями. Томагавки разработаны для установки на морских судах и требуют оснащения особыми наземными системами, которых у украинской армии нет. Доставка соответствующего оборудования и обучение военнослужащих займут немало времени, что снижает эффективность такой акции.

Возможность отправки Tomahawk Украине также влечет за собой серьезные риски для самой Америки и ее союзников по НАТО, которые столкнутся с ростом угроз безопасности. Поскольку русские военные обладают мощными средствами противодействия, размещение Tomahawk увеличивает вероятность ответных ударов по хранилищам и площадкам запуска ракет.