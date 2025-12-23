Американист Дудаков назвал политическим ходом анонсированное Трампом строительство новейших боевых кораблей

Политический аналитик и эксперт по Америке Малек Дудаков прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа о планах модернизации Военно-Морских Сил страны в беседе с NEWS.ru . Дудаков подчеркнул, что анонсированное Трампом строительство новейших боевых кораблей представляется скорее политическим ходом, нежели реалистичным проектом.

Президент США обещал разработку инновационных судов с большим водоизмещением, оснащенных гиперзвуковыми ракетами и лазерными системами обороны. Однако, как заметил собеседник, американская оборонная промышленность в настоящий момент пребывает в глубоком кризисе, и реализация амбициозных планов займет не менее десятка лет. Строительство таких судов потребует значительных технических достижений, которыми Америка на сегодняшний день не располагает.

Среди прочих трудностей, указанных Дудаковым, находятся необходимость адаптации судостроительной индустрии к новым материалам и технологиям, высокая стоимость проектов и кадровый дефицит квалифицированных инженеров и исследователей.