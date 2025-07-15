Американист Дудаков назвал анонсированные Трампом пошлины элементом внутриполитического давления в США

Президент США Дональд Трамп объявил о введении ста процентов таможенных пошлин на российские товары. Однако политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» предположил, что практически весь список продукции будет освобожден от ограничений. Так, исключениями станут поставки российского урана, титана и ряда других позиций, критичных для американской промышленности.

Дудаков подчеркнул, что санкции носят больше символический характер и направлены на укрепление внутриамериканских политических позиций главы Белого дома. Реализация значительных объемов помощи Украине остается проблематичной из-за нехватки ресурсов и слабых возможностей оборонпрома США, добавил эксперт.

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