Американист Дудаков назвал анонсированные Трампом пошлины элементом внутриполитического давления в США

Президент США Дональд Трамп объявил о введении ста процентов таможенных пошлин на российские товары. Однако политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» предположил, что практически весь список продукции будет освобожден от ограничений. Так, исключениями станут поставки российского урана, титана и ряда других позиций, критичных для американской промышленности.