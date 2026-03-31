Американец заживо похоронил годовалого сына и попал за решетку

В США отец заживо похоронил 11-месячного сына. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Джон Хэннон вышел с ребенком на прогулку, после чего младенец исчез. Мужчина вернулся домой один и заявил матери мальчика, что он у бабушки.

Мать не получила никаких подтверждений и обратилась в полицию с заявлением о пропаже. На следующий день тело ребенка нашли в канаве у дороги. Судмедэксперты сделали вывод, что у мальчика перелом черепа. В его дыхательных путях нашли землю. По мнению специалистов, ребенка похоронили заживо.

На допросе Хэннон отрицал, что причинил вред ребенку, но признался, что оставил его. Отец заявил об «ошибке» и сказал, что «в какой-то момент любил своих детей».

