Американец застал жену в постели со своим 15-летним сыном

Во Флориде к двум годам тюремного заключения приговорили 34-летнюю медсестру Алексис Вон Йейтс за совращение 15-летнего пасынка. Женщина признала вину, сообщило издание Dailystar . Dailystar.

Супруг Алексис обнаружил ее со своим сыном на диване в гостиной. Подросток приехал на каникулы к отцу во Флориду, мачеха соблазняла его в то время, когда муж был на работе.

По версии следствия, они курили электронную сигарету, играли в видеоигры и смотрели фильмы. Потом Алексис начала соблазнять подростка, заявляя, что у нее давно не было секса.

Мальчика и женщину обнаженными застукал на диване вернувшийся с работы отец. Мужчина отвез ребенка к бабушке, обвинив его в том, что тот «разрушил его жизнь».

Медсестру арестовали спустя несколько месяцев, ее лицензию аннулировали. Суд назначил ей наказание два года тюрьмы, а также 200 часов общественных работ и 10 лет испытательного срока.

