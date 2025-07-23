В Австрии 14-летняя украинка забеременела от 73-летнего итальянца

Суд Корнойбурга приговорил к восьми годам лишения свободы итальянца, который совершал сексуальное насилие над 13-летней украинской девочкой. Об этом сообщила газета Salzburger Nachrichten .

Итальянец познакомился с семьей девочки на Украине и помог им бежать в Австрию летом 2022 года. Пожилой мужчина жил в непосредственной близости от беженцев в организованном им общежитии в регионе Вайнфиртель.

Через некоторое время он начал оказывать знаки внимания одной из дочерей, которой было 13 лет, и та согласилась жить вместе с ним «как пара влюбленных». В результате украинка забеременела, когда ей исполнилось 14 лет. Когда об этом узнала мать, она уговорила дочь сделать аборт.

Пенсионер являлся опекуном несовершеннолетней и свою вину не признает. По информации издания, обвиняемый подтвердил, что создавал «материалы сексуального характера, демонстрирующие насилие над детьми».

«Вина подсудимого не вызывает никаких сомнений», — подчеркнул судья.

Сам обвиняемый настаивает, что не девочка не могла от него забеременеть, потому что он бесплоден.

Ранее американская учительница из штата Нью-Джерси родила ребенка от 13-летнего школьника. Женщина подружилась с матерью мальчика и соблазнила его, когда тому было 11 лет.