Американец забыл в пикапе лотерейный билет и чуть не лишился 7,6 млн рублей

Житель штата Вирджиния признался, что купленный им лотерейный билет несколько недель пролежал в грузовике, так как он счел его проигрышным. Такая невнимательность чуть не стоила американцу выигрыша в 100 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей), сообщило издание UPI .

Мужчина купил скретч-билет Gold Hard Cash и несколько недель не обращал на него внимания. Он вспомнил про него, когда решил получить бонусные баллы.

Когда он принес билет в магазин и попросил сотрудников его отсканировать, то узнал, что выиграл крупную денежную сумму. При самостоятельных попытках просканировать билет ему приходили сообщения об ошибке.

Американец признался, что потратит выигранные деньги на ремонт дома и оплату счетов. Оставшиеся средства отложит на будущее.

Ранее житель штата Иллинойс дважды выиграл джекпот в одной и той же лотерее — Lucky Day Lotto.