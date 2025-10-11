Американец умер после более 40 лет ожидания смертной казни

В Южной Каролине приговоренный к казни на электрическом стуле умер своей смертью

Ожидавший более 40 лет смертной казни на электрическом стуле американец Фред Синглтон скончался в возрасте 81 года естественной смертью в тюремной больнице. Об этом в Департаменте исправительных учреждений Южной Каролины сообщили агентству Associated Press .

«Заключенный из Южной Каролины, который провел в камере смертников 42 года, умер в тюремной больнице естественной смертью», — заявили в департаменте.

Мужчину приговорили к высшей мере наказания в 1983 году за кражу, убийство и изнасилование. Синглтон в камере смертников был самым долгосидящим заключенным из-за проблем с психикой, не позволявших ему осознать последствия приговора.

На вопросы адвокатов он отвечал односложно, а от лечения препаратами для ускорения смертной казни отказались. В итоге приговоренного оставили в камере на случай, если развитие психиатрии позволит ему выздороветь.

Ранее в США вынесли смертный приговор женщине, которая вырезала пентаграмму на груди своей жертвы 30 лет назад.