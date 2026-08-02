Американец убил соседа, приняв его за медведя

Житель Флориды случайно выстрелил в соседа, приняв его за медведя. Пострадавший погиб. Об этом сообщило издание People .

Супруга подозреваемого рассказала, что ночью услышала подозрительные звуки со стороны двора и разбудила мужа. Мужчина выстрелил из винтовки в землю, но шум не прекратился. Из-за темноты он ничего не видел и открыл огонь в сторону звуков.

Когда все стихло, мужчина подумал, что ранил медведя, и испугался, что животное может наброситься на него. Мужчина вернулся домой, а утром вместо зверя увидел в траве соседа, который лежал лицом вниз. Американец позвонил в полицию.

Мужчину обвинили в непредумышленном убийстве. У погибшего остались жена и четверо детей.

В июле медведь растерзал двух пожилых туристов в Канаде. Останки мужчины нашли на берегу водоема, тело его супруги — возле домика, где они остановились на отдых.