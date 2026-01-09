Американец собрал дома жуткую коллекцию из выкопанных на кладбище тел

AP: у жителя США нашли дома около 100 тел из могил

Житель Филадельфии раскопал порядка 100 могил на кладбище и отнес останки к себе домой. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Полиция обратила внимание на машину, в которой были кости и черепа. Автомобиль находился на окраине заброшенного кладбища Маунт-Мориа.

Страшная находка привела сотрудников полиции к дому, в подвале которого обнаружили более 100 человеческих черепов, трубчатых костей, мумифицированных рук и ног, два разлагающихся торса и другие останки.

«Они находились в разных состояниях. Некоторые, так сказать, висели. Некоторые были собраны из разных частей, а некоторые — просто черепа на полке», — рассказал прокурор округа Делавэр Таннер Раус.

Владельцем дома оказался 34-летний американец, его отправили под стражу.

Ранее жительница США застрелила в Луизиане годовалую дочь. Свой поступок она объяснила тем, что якобы хотела отправить ребенка к Богу. Полиция оперативно задержала женщину.