Американец расстрелял двух мужчин по приказу таракана

Полиция арестовала Эрнандеса около дома, куда ее вызвали из-за звуков выстрелов. В доме правоохранители обнаружили двух мужчин без признаков жизни. У одного человека были огнестрельные ранения, раны второго были нанесены холодным оружием. Полицейские нашли у подозреваемого пистолет и саблю, которую носят морские пехотинцы.

Эрнандес признался в преступлении и заявил, что боялся за свою жизнь. Он добавил, что одна из жертв его преследовала и следила через камеры. Мужчина рассказал, что слышал голоса из вентиляции и получил приказ расправиться с жертвами от таракана.

На севере Мали джихадисты похитили и публично казнили блогершу за видеоролики в соцсети TikTok. Девушку обвинили в связи с малийской армией. Смерть блогерши потрясла всю страну.