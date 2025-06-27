Американец распял пастора в его доме из любви к богу

NYP: в США мужчина распял пастора, потому что тот «вел людей по ложному пути»

В США мужчина распял священника у него дома. При задержании он объяснил свой поступок любовью к богу. Об этом сообщила газета New York Post .

Жестокое убийство произошло 28 апреля в Арканзасе. Жертвой стал 76-летний пастор Уильям Шонмен. Мужчину обнаружили мертвым на кровати. 51-летний Адам Шиф прибил его руки гвоздями к стене и надел на голову терновый венец.

После ареста Шиф заявил, что планировал убить еще 14 пасторов в 10 штатах, так как считал, что священники «ведут людей по ложному пути, следуя за Христом». Он не выразил раскаяния, но извинился перед семьей Шонмена.

Шиф утверждает, что его прошлая наркотическая зависимость не оставила следа. Он также отметил, что у него нет психических проблем.

Ранее пожилой житель штата Западная Вирджиния в США попал в больницу после падения с креста. Пенсионер принимал участие в религиозном представлении, которое организовала христианская церковь Вандалия. Американец должен был стать одним из распятых, но упал с одного из крестов высотой около трех метров.