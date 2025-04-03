Американец Поляков пробрался на заселенный аборигенами остров и пытался задобрить их колой

Гражданина США арестовали за то, что он с третьей попытки пробрался на заселенный аборигенами остров Северный Сентинел. Поездки туда строго запрещены законами Индии, сообщило издание Times of India .

«Гражданин США, арестованный за проникновение в запретные зоны на Андаманских и Никобарских островах, был помещен под стражу на три дня для проведения расследования. Полиция изъяла у подозреваемого камеру GoPro, и видеозапись подтвердила его посещение запретного Северного Сентинельского острова», — рассказал источник.

По данным издания, за последние полгода 24-летний Михаил Поляков три раза пытался попасть на запрещенную территорию. В октябре прошлого года американец отправился туда на надувном каяке, а в январе предпринял попытку посетить остров Баратанг, на котором племя джарава цивилизационно переживает каменный век и охотится на диких свиней.

Несколько дней назад он снова решился на путешествие, которое оказалось для него удачным. Поляков приехал на Андаманские острова на надувной лодке, прошел регистрацию, собрал мотор, закупился топливом, кокосами и диетической колой. До острова аборигенов он плыл ночью.

В акватории племени он пробыл три часа, но, так и не встретив никого из племени, собрал образцы песка и записал на память видео. Когда американец вернулся на пляж в районе Порт-Блэра, его задержали.