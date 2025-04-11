Американец полгода подглядывал за подругой через скрытые камеры

Жителю Сан-Франциско предъявили обвинения в 14 эпизодах вторжения в личную жизнь и подглядывания, после того как в доме его знакомой нашли установленные им скрытые камеры. Об этом сообщило издание The Mercury News .

В апреле прошлого года мужчина приехал в гости к знакомой, живущей в городе Оринда, и втайне установил камеры в душевой и спальне. Женщина почти полгода ни о чем не догадывалась, пока случайно не увидела занятую розетку.

Мужчина извинился перед знакомой и заверил, что камер в доме больше нет, но позже выяснилось, что он солгал. Полицейские изъяли у него больше 100 откровенных фотографий и видеороликов с подругой.

В декабре литейщика завода из Каменска-Уральского обвинили в тайных съемках коллег в женской душевой.