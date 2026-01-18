Американец нашел коричневый алмаз в парке кратеров в Арканзасе

Поездка с семьей в парк кратеров Арканзаса, привлекающий охотников за алмазами со всего мира, успешно закончилась для американца Джеймса Уорда. Как сообщило издание Jam Press , в ходе раскопок он нашел драгоценный камень весом в 2,09 карата.

В общении с журналистами Уорд рассказал, что отправился на поиски сокровищ вместе с сыновьями.

«Мы потратили четыре часа на поиски и сильно замерзли. Поэтому хотели ехать домой, но мальчики настояли, чтобы мы остались», — заявил мужчина.

Он пояснил, что на следующий день, когда разгребал землю, заметил маленький блестящий кристалл, сильно отличавшийся от других находок.

Эксперты Центра изучения алмазов парка подтвердили, что найденный гостем камень — драгоценный. Они отметили, что его вес составил 2,09 карата, а средняя цена — около 16 тысяч долларов.

Уорд заявил, что этой находки могло бы не быть, если бы не настойчивость детей.

В конце декабря специалисты российской компании «Алроса» обнаружили на месторождении в Архангельской области два алмаза, похожих на елочные игрушки. В пресс-службе компании уточнили, что драгоценный камень в виде шарика весит более 17 каратов, второй, напоминающий щенка, оказался намного меньше — 2,7 карата.