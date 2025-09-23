Американец чуть не отправил вертолет Трампа в крутое пике
NВС News: американец атаковал лазером вертолет Трампа на взлете
Американцу грозят пять лет тюрьмы за выходку возле Белого дома. Он навел лазерный луч на вертолет президента США, сообщил NBC News.
Вечером 20 сентября сотрудник Секретной службы США, отвечающей за охрану первого лица, заметил возле здания администрации подозрительного мужчину. Раздетый по пояс незнакомец разговаривал сам с собой. Когда охранник включил фонарь, он ответил лазерной указкой.
В тот момент с территории Белого дома взлетал вертолет президента США Дональда Трампа. Хулиган перевел лазерный луч в его сторону. Сотрудники спецслужбы задержали его. Мужчине грозят до пяти лет тюрьмы, так как он осознавал опасность своих действий.
Десятки лазеров использовали участники митингов в Чили. Яркими лучами они ослепили полицейский дрон, чтобы остаться безнаказанными. Власти предупредили, что суд может квалифицировать это как преступление.