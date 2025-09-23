Американец чуть не отправил вертолет Трампа в крутое пике

Американцу грозят пять лет тюрьмы за выходку возле Белого дома. Он навел лазерный луч на вертолет президента США, сообщил NBC News .

Вечером 20 сентября сотрудник Секретной службы США, отвечающей за охрану первого лица, заметил возле здания администрации подозрительного мужчину. Раздетый по пояс незнакомец разговаривал сам с собой. Когда охранник включил фонарь, он ответил лазерной указкой.

В тот момент с территории Белого дома взлетал вертолет президента США Дональда Трампа. Хулиган перевел лазерный луч в его сторону. Сотрудники спецслужбы задержали его. Мужчине грозят до пяти лет тюрьмы, так как он осознавал опасность своих действий.

Десятки лазеров использовали участники митингов в Чили. Яркими лучами они ослепили полицейский дрон, чтобы остаться безнаказанными. Власти предупредили, что суд может квалифицировать это как преступление.