Алжир запросил заседание Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе | 360°

Мир 04 мая 2024, 07:43 Алжир запросил заседание Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Алжир запросил заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по теме массовых захоронений в секторе Газа. Об этом ТАСС рассказал источник в ООН.

«Алжир запросил закрытые консультации на эту тему», — констатировал собеседник агентства.

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Предполагается, что мероприятие пройдет 7 мая.

Массовые захоронения после ухода израильских военных обнаружили внутри разрушенных зданий больницы Насера в Хан-Юнисе и медицинского центра Шифа в Газе. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал провести по этому поводу независимое международное расследование и добиться привлечения преступников к ответственности.

Срочно допустить независимых следователей к местам массовых захоронений палестинцев требовал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.