Алжир потребовал от Франции извинений и возврата разграбленных ценностей

Парламент Алжира единогласно одобрил законопроект, признающий действия Франции в колониальный период преступлением против государства. От Парижа требуют официальных извинений, репараций и возврата разграбленных ценностей. Об этом сообщило алжирское издание El Khabar .

Французский закон признает колонизацию Алжира с 1830 по 1962 годы преступлением, которое нарушало гуманитарные, политические, экономические и культурные нормы.

Документ описывает 27 конкретных преступлений колониального периода, таких как убийства мирных жителей, использование запрещенного оружия, ядерные испытания, внесудебные расправы, хищение государственных средств, пытки и насильственная христианизация.

Закон требует от Алжира использовать все юридические и судебные средства, чтобы добиться официального признания, извинений от Франции и полной компенсации за материальный и моральный ущерб.

По документу необходимо очистить территории, пострадавшие от ядерных испытаний, передать карты минных полей и провести ревизию всех вывезенных архивов и культурных ценностей, включая Национальный архив Алжира.

Закон также защищает символы национального сопротивления и запрещает восхваление или оправдание колониализма в медиа, науке и культуре. Преступления колониализма, как указано в законе, не имеют срока давности.

Ранее российский экологический оператор встретился с послами Алжира в России. Они обсуждали сотрудничество в сфере управления отходами и переход к экономике замкнутого цикла.