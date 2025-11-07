Россия и Алжир обсудили обмен технологиями в сфере обращения с отходами

Российский экологический оператор провел рабочую встречу с представителями посольства Алжира в России, посвященную развитию сотрудничества в области обращения с твердыми коммунальными отходами и переходу к экономике замкнутого цикла.

«Россия обладает широким практическим опытом в создании современной инфраструктуры обращения с отходами и внедрении принципов экономики замкнутого цикла. Мы готовы делиться наработками и содействовать развитию международных партнерств, направленных на повышение экологической эффективности и устойчивое развитие», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Стороны обсудили перспективы обмена технологиями и опытом, а также возможность организации двусторонних визитов и рабочих встреч с профильными ведомствами и компаниями обеих стран.

Алжирская сторона выразила готовность к установлению прямых контактов с российскими организациями, занимающимися сбором, транспортировкой и переработкой отходов, чтобы продвигать совместные инициативы и обмен технологическими решениями.